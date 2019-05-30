Смольный отложил ликвидацию компании – управленца СКК до конца года. Комплексу срочно нужны клиенты

Ликвидацию ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» отложили до конца 2019 года. Смольный попросил предприятие активизировать привлечение мероприятий на площадку. Об этом «Фонтанке» 30 мая рассказал исполняющий обязанности директора СКК Андрей Абраменко.

«Из комитета по спорту пришел ответ, что ликвидация откладывается до конца этого года. Просят активизировать работу по привлечению мероприятий до конца 2019 года. СКК будет работать», – сообщил руководитель предприятия.

В марте стало известно, что СКК прекратит работать в сентябре из-за невозможности выполнить предписания МЧС и прокуратуры об устранении недостатков системы безопасности. Абраменко пояснил, что дирекция предприняла шаги в этом направлении.

Вместе с тем у арены могут появиться трудности с поиском клиентов: концерты и выставки обычно летом «бронируют» площадку на следующий год.







Кроме того, Смольный отказался предоставлять предприятию средства для покрытия долгов и приведения здания в соответствие с требованиями безопасности. По подсчетам Абраменко, на эти цели требуется 25–30 млн рублей. Однако выделение бюджетных средств возможно не раньше 2020 года.

Напомним, в правительстве города все еще не определились с судьбой СКК. Арене предстоит принять в 2023 году чемпионат мира по хоккею, обсуждались варианты реконструкции комплекса и сноса для строительства нового здания.

Накануне комитет по охране памятников отказал градозащитникам в признании СКК объектом культурного наследия. Этот статус спас бы постройку от демонтажа.