Наменяли на 1,2 млрд долларов: россияне начали массово скупать валюту

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в марте вырос к февралю на 40% и составил 1,2 млрд долларов, против 834 млн. Под спросом подразумевается не только обмен валюты в банках, но и снятие её с валютных счетов.

Как пишет РБК со ссылкой на опубликованные 30 мая данные ЦБ, две трети спроса пришлось на доллар, треть — на евро и менее 1% — на другие валюты. Эксперты полагают, что спрос подтолкнуло мартовское укрепление национальной валюты, и россияне поспешили запастись наличными к летним отпускам.

В конце мая рубль, укреплявшийся в начале месяца, начал падение на фоне стремительно дешевеющей нефти.





