«Главстрой Санкт-Петербург» подвел итоги детского вокального конкурса «Новые голоса»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», объявляет о завершении детского вокального конкурса «Новые голоса». Финальный гала-концерт прошел 26 мая.

Обладателями специальных призов стали София Власова, Роман Петруленас и ансамбль «Радуга».

Проект «Новые голоса» продолжил традицию ежегодных детских вокальных конкурсов, организованных компанией «Главстрой Санкт-Петербург». В этом году более 300 юных исполнителей в возрасте от 3 до 17 лет прошли онлайн-отбор и выступили перед профессиональным жюри. Очные прослушивания вокальных коллективов, дуэтов и солистов проводились в школах, расположенных на территории жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Финалисты получили возможность пройти мастер-классы по вокальному мастерству, сценической речи и пластике.

На финальном концерте лучший результат по сумме баллов за вокальные номера показали 13 вокалистов и 2 ансамбля. Они оказались максимально близки к высшей оценке жюри в 200 баллов.

Итоговый гала-концерт «Новые голоса» с участием победителей прошел 26 мая. Все исполнители получили подарки от организаторов, а трое участников были отмечены специальными призами.

Спецприз «Главный голос» заслужила София Власова (9 лет), очаровавшая присутствующих своим вокалом и образом, и проникновенной песней «Нарисую тебе звёзды». Директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая наградила Софию сертификатом на запись песни с аранжировкой на профессиональной студии звукозаписи. Специальный приз «Мега голос» от МЕГА Парнас за исполнение песни «Симона» получил Роман Петруленас (9 лет), он стал обладателем профессионального микрофона Shure. Актер театра и кино, композитор и певец Максим Леонидов лично вручил сертификат на свой мастер-класс «Универсальный артист» участникам ансамбля «Радуга», за песню и режиссуру выступления «Боевые ордена».

«Главстрой Санкт-Петербург» ежегодно выступает организатором детских вокальных конкурсов.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.