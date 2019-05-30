В Петербурге грузовик посыпал дорогу топливными брикетами. В Ростове фура погребла деревья под тоннами зерна

Водители продолжают посыпать дороги и обочины тем, чем не предусмотрено. И не только в Петербурге: в Ростове утром 30 мая опрокинулась фура с зерном.

В Петербурге в районе полудня в четверг небольшой грузовик растерял топливные брикеты на съезде с Западного скоростного диаметра на Благодатную улицу, рассказали «Фонтанке» очевидцы. Груз засыпал две полосы справа и частично левую.

Накануне днем КАД в районе развязки с Рябовским шоссе оказалась засыпана песком. Дорожникам пришлось срочно организовывать уборку.







В Ростове же произошло похожее ДТП. Около 8 часов утра 30 мая на пересечении улицы Беляева с проспектом Королева водитель КамАЗа, перевозивший зерно, не справился с управлением. Большегруз занесло на обочину, и он опрокинулся, сообщает 161.ru. Зерно высыпалось из кузова, завалив газон и деревья.

Водитель грузовика от госпитализации отказался. Завалившийся КамАЗ поднимали краном.