Судей проверят на брак. В Краснодаре начали проверять служителей Фемиды, присуждавших покупателям дефектных машин миллионные компенсации

Служебную проверку начали квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края после жалобы автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar, сообщает 30 мая РБК.

Ранее производители машин обратились в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать оценку решениям о выплате компенсаций покупателям машин. Граждане приобретали новые автомобили, после чего в течение 15 дней жаловались в суд на дефекты. Судебные экспертизы проводили одни и те же специалисты, которые каждый раз «устанавливали» производственный характер дефектов. После этого суды удовлетворяли иски и заставляли выплачивать суммы, в разы превышавшие стоимость новых автомобилей. Всего покупатели машин смогли взыскать с производителей 200 млн рублей. По мнению автоконцернов, это можно квалифицировать как мошенническую схему.





