Шпагат Волочковой занесен в Книгу рекордов России. Мерили рулеткой: 2,25

Знаменитый шпагат балерины Анастасии Волочковой занесен в Книгу рекордов России.







Информация об этом появилась 30 мая на сайте проекта.

«Замеры сделали с помощью строительной рулетки, – объяснили составители реестра рекордов. – Размах ног в поперечном шпагате оказался поистине впечатляющим — 225 сантиметров».

Отметила достижение на своей странице в Instagram и сама выпускница Академии балета им. Вагановой.

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», – пишет артистка (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Она напомнила всем читателям своей страницы, каким потом достигла легкости исполнения любого упражнения. И пообещала «без устали» радовать поклонников и дальше «своими занятиями и шпагатами».

Напомним, бывшая артистка Мариинского и Большого театров регулярно выкладывает свою растяжку в соцсетях: на пляже, в бане, в лесу, на лимузине, в одежде и без. Шпагаты Волочковой давно стали мемом, в Интернете можно найти списки и фото «самых эпичных» упражнений, сделанных балериной.