Секретный референдум. Почему в Смольном темнят с результатами опроса по строительству храма на Канонерском острове

Протесты против строительства храма в сквере на Канонерском острове стихли, как только власти согласились провести неофициальный «референдум». Но общественности его итоги не представили и два месяца спустя. А православные, по информации «Фонтанки», аннулировали «мировую» – забрали заявку на соседний пустырь.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Весной жителей Канонерского острова наконец спросили, хотят ли они видеть храм на месте разбитого за 17 млн рублей сквера и согласны ли, что стройку можно вести на соседнем пустыре. В районной администрации, где почти два месяца назад «похоронили» опросные листы, раскрывать результаты не спешат, отнекиваясь – вопрос непростой. Между тем еще в апреле приход отозвал свою заявку на перемещение стройки на соседний неблагоустроенный участок. Как узнала «Фонтанка», зря – больше половины опрошенных категорически против уничтожения зеленого пространства.

Страсти вокруг строительства храмового комплекса на Канонерском острове в Петербурге поутихли в марте, после того как районные власти согласились наконец поинтересоваться мнением местных жителей. Возмущение аборигенов вызывал факт, что под реализацию проекта приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присмотрел себе участок на месте благоустроенного сквера. Более того, когда он еще представлял собой пустырь, канонерцы просили построить на этом месте детский сад — и получили отказ.

Работы по благоустройству территории площадью 22 тысячи квадратных метров завершились в январе 2018 года. На вывоз несанкционированной свалки, разбивку газонов, установку садово-парковой мебели и урн потратили бюджетные 17 млн рублей. А в сентябре комитет по градостроительству и архитектуре вдруг распорядился предоставить условно разрешенный вид использования (УРВИ) «религиозное» участку 7 западнее дома 8, литера А, по Канонерскому острову площадью 6,1 тысячи кв. метров. Он отхватывает примерно четверть благоустроенного сквера. Особое возмущение вызывал тот факт, что по соседству есть пустырь.

Администрации муниципального округа «Морские ворота» по итогам совещания в комитете по градостроительству и архитектуре еще в ноябре прошлого года было поручено провести опрос населения о возможности использовать для возведения религиозного объекта альтернативного участка. Но в отведенный срок чиновники этим не озаботились.







На проведение опроса местные власти согласились только весной 2019 года. Не исключено, что на решение повлияло посещение в марте МО «Морские ворота» секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. В преддверии выборов высокие московские гости обсуждали с петербургскими муниципалитетами острые вопросы. В том числе, поднималась и проблема строительства храма на Канонерском острове.

Опрос населения проводили не чиновники, а местные активисты: один — противник уничтожения сквера во имя любого строительства, и один — сторонник возведения храма. Опросные листы организаторы еще 2 апреля, согласно расписанию, сдали в администрацию Кировского района. Казалось бы, почти два месяца — более чем достаточный срок, чтобы обработать бюллетени и представить итоги общественности. В голосовании приняли участие, как следует из ответа главы района Александра Иванова «Фонтанке», 466 человек — больше 10% от всего населения острова. Однако вопрос о результатах чиновник проигнорировал. Его подчиненные сослались на отсутствие полномочий оглашать результаты.

«Фонтанка» узнала, что всего активисты опросили 467 человек. Из них «категорически против» строительства храма на месте сквера высказались 248 респондентов, «не согласны» — 32, «согласны» — 163, и согласны на альтернативный (неблагоустроенный) участок — 24 человека.

Районные власти в марте пообещали, что решение о месте размещения религиозного объекта будет принято с учетом мнения канонерцев. Более того, настоятель прихода храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия архимандрит Нектарий (Николай Головкин) заверял, что ему безразлично, где именно возводить храм, и он готов перенести проект на пустырь. Более того, священнослужитель высказывал готовность куда лучше, чем чиновники, расслышать голоса обитателей острова. И в случае если они выскажутся принципиально против строительства церкви на острове, обещал не противиться этому решению.

По информации источников «Фонтанки» в Смольном, в конце февраля 2019 года в комитете по инвестициям зарегистрировали заявление прихода храма Кирилла и Мефодия о предоставлении без торгов земельного участка 12 (юго-западнее дома 9, литера А, на Канонерском острове) для размещения объектов религиозного назначения. Это соседний со сквером пустырь. Однако 11 апреля приход отозвал свою заявку, и все работы, связанные с реализацией проекта, были свернуты. В этот же день администрация Кировского района передала опросные листы комитету по градостроительству.

В свою очередь, официально в коминвесте подтвердили, что заявка на предоставление земли была аннулирована по просьбе инвестора, а новое заявление не поступало. Архимандрит Нектарий нам сообщил, что в настоящее время не готов обсуждать вопрос строительства храмового комплекса на острове.

В КГА, который выдал разрешение на религиозное использование благоустроенного участка, на запрос, являются ли результаты опроса жителей для комитета ориентиром в решении о предоставлении или отказе в предоставлении участка под строительство религиозного объекта, уклончиво отметили, что «референдум» преследовал цель «комплексного рассмотрения вопроса и принятия оптимального решения, устраивающего все заинтересованные стороны».

Несмотря на то, что мнение заинтересованных сторон КГА было известно еще в апреле, говорить о планах отмены религиозного УРВИ территории сквера комитет отказался до выработки некоего «комплексного решения».

По неофициальной информации, Смольный отложил решение по строительству храма на Канонерском острове до сентября. Напомним: выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»