Адвокат: Сокамерники угрожали «опустить» главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, если он не напишет явку с повинной

Сокамерники главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева требовали от правозащитника написать явку с повинной. Об этом 30 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева. Юрист рассказал, что сокамерники стали угрожать «опустить» Дмитриева, если он не даст признательные показания.

«Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом», – уточнил Ануфриев.

Дмитриев в итоге был переведён в другую камеру СИЗО Петрозаводска.

В 2018 году правозащитник был оправдан по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии. В материалах первого дела сообщалось, что историк с 2012 по 2015 год фотографировал свою малолетнюю приемную дочь в обнаженном виде. Сам Дмитриев пояснял, что он так фиксировал физическое развитие девочки, которая ранее жила в детском доме.







Через три месяца после оправдания Дмитриев был снова арестован. Следствие утверждает, что правозащитник совершал насильственные сексуальные действия в отношении приёмной дочери.

Сам глава карельского «Мемориала» связывает своё преследование с деятельностью по восстановлению памяти жертв сталинских репрессий в СССР. Историк обнаружил места массовых захоронений жертв Большого террора на территории урочища Сандармох. Много лет он проводил раскопки на месте погребения нескольких тысяч расстрелянных человек. Дмитриев работал в архивах с расстрельными актами НКВД и смог восстановить личности большей части казнённых. В «Мемориале» отмечают, что Дмитриев — единственный эксперт в России, который последовательно занимался этой работой.

Повторный арест Дмитриева по времени совпал с раскопками Российского военно-исторического общества в Сандармохе. После извлечения останков нескольких убитых, представители организации, возглавляемой министром культуры РФ Владимиром Мединским, заявили, что расстрелянные могут быть советскими военнопленными, а их казнь якобы была совершена финскими войсками.

В феврале 2019 года министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве поднял вопрос об уголовном деле против историка Юрия Дмитриева. Дипломат напомнил, что финские архивные материалы о военнопленных находятся в открытом доступе. Сергей Лавров заявил, что «не знал, что Дмитриев занимался захоронениями финских солдат».