Финляндия отмечает праздник Вознесения Господня. Магазины работают по укороченному графику

Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии 30 мая отмечает Вознесение Господне (Святой четверг, на 40-й день после Пасхи). Этот религиозный праздник является официальным выходным, поэтому многие госучреждения сегодня закрыты.

Столичный транспорт ходит по расписанию воскресенья. Музеи Kiasma и Ateneum открыты до 17 часов. А Amos Rex и вовсе закрыт, но не из-за выходного дня, а потому что сейчас монтируется выставка Ars Fennica, которая откроется 19 июня.

Магазины и торговые центры работают по сокращённому графику. Так, например, ТЦ Kamppi в Хельсинки открыт с 12 до 18 часов, в ТЦ Isokristiina в Лаппеенранте большинство отделов закроются уже в 16 часов. Часы работы разных заведений, предоставляющих товары и услуги, можно посмотреть на сайте Aukioloajat.com.

В связи с праздником закрыто и Генеральное консульство Финляндии в Петербурге. Визовый центр на Марата работает по обычному расписанию.





