Setl Group сдал второй детский сад в ЖК «Чистое небо»

Setl City

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию второй детский сад с бассейном в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Современное здание на пр. Королева, 76 сможет принять 190 малышей. Setl Group планирует передать его городу уже к середине июня.

Трехэтажное здание отличается яркой внешней отделкой. Для оформления фасадов была выбрана белая и светло-зеленая штукатурка, пространства рядом с окнами выделены акцентами голубого цвета. В садике общей площадью 5,3 тыс. кв. м все продумано до мелочей и так, чтобы детям было удобно. Спроектированы залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, бассейн площадью 6 на 3 метра, столовая и медицинский кабинет. Установлен современный пассажирский лифт.

Setl City

Во дворе Setl Group оборудовал 8 игровых площадок с теневыми навесами для детей младшей, средней, старшей и подготовительной групп и две площадки для ясельной. Спортивная зона включает в себя площадки для подвижных игр и занятий гимнастикой. Территория детского сада обнесена металлическим ограждением, а на участке высажены деревья и кустарники.

Setl City

Напомним, рядом с корпусами четвертой очереди ЖК уже работает муниципальный детский сад, рассчитанный на 190 детей. Осенью прошлого года Setl Group приступил к строительству третьего детского сада на 220 мест с бассейном – он расположится между корпусами 5.2 и 6 и запланирован к вводу в эксплуатацию до конца 2019 года. В 2018 году Setl Group также начал строить современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами, рассчитанную на 1100 учащихся. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно, до конца 2019-го.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»