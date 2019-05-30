Агент Роналду займётся переходом Дзюбы в английскую премьер-лигу

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба все ближе к осуществлению своей мечты — переходу в английскую премьер-лигу. Как сообщает 30 мая «Чемпионат.сом», переговоры с английскими командами от лица российского игрока будет вести португальский агент Жорже Мендеш, известный тем, что представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытался английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина заинтересован главный тренер клуба Марку Силва. Сам футболист неоднократно говорил, что у него есть возможность перейти в один из клубов АПЛ из второй половины таблицы. Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.





