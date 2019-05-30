Ассанж не выдержал условий содержания в британской тюрьме. Его перевели в больницу
Основатель WikiLeaks был отправлен в больничное отделение тюрьмы под Лондоном, так как его здоровье вызывает беспокойство.
«В течение 7 недель в [тюрьме] Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, и он сильно потерял в весе. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя», – сообщается 30 мая в твиттере WikiLeaks.
Представители Ассанжа подчеркнули, что на его состояние оказало влияние также многолетнее пребывание в посольстве Эквадора, где условия проживания «не отвечали основным правам человека».
WikiLeaks осудило решение об отказе в переносе слушаний из-за состояния Ассанжа. Сегодня, 30 мая, в суде лондонского округа Вестминстер пройдут слушания по поводу экстрадиции основателя WikiLeaks в США.
Справка:
Полиция Великобритании схватила Ассанжа 11 апреля. Основателя WikiLeaks задержали по требованию Соединенных Штатов. Минюст США предъявил Ассанжу официальное обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме особо строгого режима, у американской стороны есть чуть меньше двух месяцев, чтобы предоставить Великобритании основания для экстрадиции. В США в его отношении выдвинуты более 10 обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы. Ранее вслед за США Ассанжа запросила выдать Швеция.