Ассанж не выдержал условий содержания в британской тюрьме. Его перевели в больницу

Основатель WikiLeaks был отправлен в больничное отделение тюрьмы под Лондоном, так как его здоровье вызывает беспокойство.

«В течение 7 недель в [тюрьме] Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, и он сильно потерял в весе. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя», – сообщается 30 мая в твиттере WikiLeaks.

Представители Ассанжа подчеркнули, что на его состояние оказало влияние также многолетнее пребывание в посольстве Эквадора, где условия проживания «не отвечали основным правам человека».

WikiLeaks осудило решение об отказе в переносе слушаний из-за состояния Ассанжа. Сегодня, 30 мая, в суде лондонского округа Вестминстер пройдут слушания по поводу экстрадиции основателя WikiLeaks в США.





