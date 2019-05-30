На Ольги Берггольц два кроссовера улетели на тротуар, а у Тучкова моста легковушки остались на «встречке»

В Невском районе Петербурга днем 30 мая дорогу не поделили два кроссовера. Жертвой ДТП пал дорожный знак.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Антон, на улице Ольги Берггольц водитель Volkswagen Touareg не пропустил Nissan X-Trail. От удара обе машины выкинуло на тротуар: «Фольксваген» снес стойку с дорожными знаками, а «Ниссан» врезался в столб. Столб устоял.

О пострадавших не сообщается.







А несколькими часами ранее на Васильевском острове встретились две легковушки. ДТП произошло на пересечении набережной Макарова и Тучкова моста, сообщают в группе. «Как у них это получилось, что обе машины на встречной», – удивляются очевидцы.

Ранее сегодня водитель не пропустил скорую на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков. Из-за этого на перекрестке собралась пробка со всех сторон.