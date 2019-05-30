Семак: Надеюсь, что «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. У самого тренера «были в юности потасовочки»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в интервью «Фонтанке» 30 мая, что считает нужным продлить контракт с осужденным после драки в Москве нападающим Александром Кокориным.
«Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное», – сказал Семак.
Он отметил, что сам живет на Мойке, в центре Петербурга и постоянно является свидетелем «мата и драк». «Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки. Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег», – сказал главный тренер петербургского клуба.
«Были в юности потасовочки. Серьезных не припомню, без поножовщины», – вспомнил Семак о собственном опыте.
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Справка:
Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В приговоре указано, что подсудимые действовали спонтанно. Но отягчающее обстоятельство в виде группы лиц осталось. Александр Кокорин получил полтора года общего режима, его брат столько же. Павел Мамаев приговорен к году и пяти месяцам. В прениях прокурор Светлана Тарасова просила для Кокориных по 18 месяцев колонии, для Мамаева и Протасовицкого – по 17. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин.