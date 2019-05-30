Семак: Надеюсь, что «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. У самого тренера «были в юности потасовочки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в интервью «Фонтанке» 30 мая, что считает нужным продлить контракт с осужденным после драки в Москве нападающим Александром Кокориным.

«Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное», – сказал Семак.

Он отметил, что сам живет на Мойке, в центре Петербурга и постоянно является свидетелем «мата и драк». «Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки. Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег», – сказал главный тренер петербургского клуба.

«Были в юности потасовочки. Серьезных не припомню, без поножовщины», – вспомнил Семак о собственном опыте.





