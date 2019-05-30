«Сам по себе процесс вызывает обеспокоенность». В Кремле пристально наблюдают за падением доходов россиян

В Кремле очень внимательно следят за «ситуацией с общим падением доходов россиян». Как пишет РИА Новости, об этом 30 мая заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, как власти оценивают доклад Росстата, в котором сообщалось, что рост реальных зарплат в России в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе и Росстатом. По разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. Хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания. Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономике. А конечной целью этого является повышение уровня доходов населения, повышение благосостояния населения», – подчеркнул Песков.

Напомним, глава ВЦИОМ Валерий Федоров 28 мая рассказал о том, что доверие к Путину падает из-за того, что россияне не верят, что начнут жить лучше.

24 мая были обнародованы данные опроса ВЦИОМ о доверии политикам. Владимир Путин занял первое место, но о доверии к нему заявили всего 31,7% респондентов — это худший результат за 13 лет. Судя по данным ВЦИОМ, рейтинг президента падает с середины июня 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.





