«Пять скорых и реанимация»: молодой водитель не пропустил медиков на перекрестке Крыленко и Большевиков

Машина скорой помощи попала в ДТП в Невском районе Петербурга. Автомобилисты застряли в собравшейся пробке.

Авария произошла днем 30 мая на перекрестке улицы Крыленко и проспекта Большевиков. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», молодой водитель не пропустил скорую.

«5 скорых и реанимация. Многие уехали уже», – пишут в группе. В то же время, по словам очевидицы Ирины, столкновение было «не сильным, но неприятным». Информация о пострадавших уточняется.

Из-за ДТП на перекрестке собралась плотная пробка. «Полчаса от Искровского до Большевиков», – жалуются автомобилисты. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону перекрестка собрался и на Крыленко, и на Большевиков.





