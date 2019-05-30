Финляндия открывает в России 16 новых визовых мини-центров

Заявление на финский шенген к середине июня можно будет подать в 40 городах России. Новые визовые мини-центры Финляндии открылись 30 мая во Владимире, Туле, Иваново, Калуге. Об этом сообщается на сайте посольства страны.

На очереди – Волгоград, Белгород, Саранск, Рязань, Томск, Курск (с 6 июня), а также Тюмень, Сургут, Сочи, Липецк, Ижевск, Ульяновск (с 13 июня). Пункты подачи заявлений и выдачи паспортов расположены в Объединенном визовом центре оператора VFS Global, который предлагает услуги по оформлению виз также в Эстонию. Рассматривать заявления будут в Москве.

«Визовые центры открываются с целью повысить доступность услуг по оформлению виз для жителей России», – отмечают в дипмиссии.

Ранее заявления на финский шенген стали принимать в Череповце.

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