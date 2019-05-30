Сексуальная ориентация коллег волнует каждого четвёртого петербуржца. Большинство отказывается от общения

Почти четверть петербуржцев изменит отношение, узнав о гомосексуалисте в рабочем коллективе. Предложить поддержку из них готовы два процента, остальные постараются обходить коллегу стороной.

Об отношении к представителям секс-меньшинств 730 работников и 250 работодателей спросил портал «Зарплата.ру». Согласно результатам опроса, опубликованным 30 мая, большинство горожан подробностей личной жизни коллег не знает. При этом 77% уверены, что рассекреченная ориентация кого-либо из сотрудников на теплоту общения никак не повлияет.

По-иному на коллегу взглянут 23%, при этом только 2% постараются пойти на сближение и оказать поддержку. Остальные предпочтут свести общение к минимуму или вовсе прекратить контакты.

«В первую очередь это работники строительства и недвижимости, промышленности», – уточнил Иван Чирков, бренд-директор портала «Зарплата.ру».







Самыми толерантными по результатам опроса оказались работники сферы IT, бухгалтерии и финансов, образования и науки. Между тем 83% респондентов уверены, что сотрудников с нетрадиционной сексуальной ориентацией чаще всего можно встретить в шоу-бизнесе, бьюти- и фэшн-индустрии, а также в профессиях, связанных с искусством, культурой, рекламой и развлечениями.

О притеснениях на работе секс-меньшинств знают 17% петербуржцев. Чуть больше половины из них (58%) наблюдали подобные случаи лично, 29% слышали, что гомосексуалистов просили написать заявление по собственному желанию, а 13% – и вовсе знают об отказе в приёме на работу. Почти каждый десятый из опрошенных работодателей (11%) признал, что хоть раз не принимал на работу сотрудника из-за его сексуальной ориентации.