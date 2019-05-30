Пожарные в «Зимней вишне» не послушали клоуна, показавшего кратчайший путь в кинозал. Кемеровчане рассказали, как пытались спасти родных

Приехавшие в горящую «Зимнюю вишню» пожарные не послушали аниматора из ТЦ, показавшего им кратчайший путь до горевшего кинозала. Об этом на четвертом заседании суда 30 мая заявила одна из потерпевших – Надежда Вострикова, потерявшая трех внуков и дочь.

Жительница Кемерово рассказала на суде, что о происшествии узнала от дочери, которая позвонила ей из горящего кинозала. Вострикова бросилась в «Зимнюю вишню» на машине. В самом ТЦ ей преградил путь неизвестный в черном костюме, который сначала уверял, что всех посетителей вывели, но после уговоров пропустил ее. На четвертом этаже встревоженная мать и бабушка увидела мужчину в костюме клоуна с размазанным гримом.

«В холле стояли около 10 человек в оранжевых жилетах, которые также не пускали меня дальше, кто это были такие, я не знаю. Я упала на колени перед теми людьми в жилетах, попросила их пустить в зал, но они сказали, что ничем помочь не могут. После этого пришли пожарные, которым я стала кричать, что в зале есть пятеро детей. Клоун начал объяснять пожарным, как пройти коротким путем, но те сделали все наоборот, пройдя длинной дорогой», – утверждает Вострикова, слова которой приводит «Интерфакс».

По ее словам, на четвертом этаже к самостоятельными поискам присоединился родственник – Игорь Сабадаш, у которого в горевшем кинозале также были дети.







«Мы позвонили моей дочери, которая сказала, что из зала выйти не может, так как их заперли. Дочь Сабадаша позвонила ему и попрощалась, сказав "папочка, я тебя люблю, я умираю". Мы просили людей в жилетах помочь нашим родным, но те так нас и не пустили», – заявила Вострикова.

Она попросила максимально строгого наказания для подсудимых.

В свою очередь, Игорь Сабадаш рассказал суду об отсутствии оборудования у пожарных.

«Спасатели пояснили, что не могут пойти в зал, так как у них нет оборудования. Зачем они приехали, я не понимаю», — заявил Сабадаш.

Всего сегодня в суде выступили пять человек. Следующее заседание назначено на 5 июня.

Напомним, судебный процесс в Кузбассе начался 16 мая. Следствие увидело в руководстве «Зимней вишни» объединенную преступную группировку. Речь идет о техническом директоре ТРЦ Георгии Соболеве и управляющей Надежде Судденок, а также экс-гендиректоре компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Кроме них, судят охранника Сергея Антюшина, начальника пожарного караула Сергея Генина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина.