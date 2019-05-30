«Никакие инопланетяне не "травили" фонтан». Жителей Калининграда удивили зеленые струи

Фонтан у монумента «Мать-Россия» в Калининграде забил утром 30 мая зелеными струями. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» местной мэрии.

Чиновники объяснили, что причиной такого уникального явления стало вполне обычное хулиганство.

«Друзья, никакие инопланетяне не "травили" фонтан... Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам», – говорится в сообщении мэрии.

Чиновники заверили, что в ближайшее время воду сольют, и фонтан заработает в обычном режиме.





