Абоненты Tele2 временно выпали из сети. На сбои жалуются из Москвы и Петербурга

Пользователи оператора мобильной связи Tele2 в России столкнулись с перебоями связи. У большинства возникли сложности со всеми сервисами.

По данным портала Downdetector, сбои начались около десяти утра 30 мая по московскому времени. Основной поток жалоб поступал из Москвы и Петербурга. Также проблемы возникли в Иркутске, Казани, Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

По словам абонентов, пропадает сеть, не работает Интернет, у некоторых отсутствует голосовая связь, у большинства — легло всё.

В Tele2 признали проблемы, сообщив о «некоторых ограничениях в работе Интернета в отдельных районах». Чтобы вернуть связь, абонентам рекомендуют перезагрузить телефон.





