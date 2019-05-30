Группу действующих и экс-сотрудников полиции разоблачили на Кавказе. Крышевание бизнеса бутлегеров стоило 42 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали 12 человек во главе с замначальника Госавтоинспекции республики. Их подозревают в получении крупной взятки и организации преступного сообщества.

«В период 2017–2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике в составе преступного сообщества получили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей», – сообщает 30 мая Следственный комитет России.

В отношении бывших и действующих сотрудников органов возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Получение взятки в составе группы в особо крупном размере» и «Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения».

По делу было проведено более 30 обысков. Один представитель группы до сих пор находится в розыске.





