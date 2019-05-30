В Финляндии на получивших отказ просителей убежища наденут браслеты с GPS-датчиком

Власти Финляндии планируют разрешить надевать просителям убежища, получившим отказ Миграционной службы, электронный браслет на ногу. Об этом 30 мая сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источник, участвующий в процессе формирования нового правительства.

Собеседник издания подтвердил, что это было согласовано с председателями партий во время правительственных переговоров во главе с лидером Социал-демократической партии Антти Ринне.

Предлагаемое изменение закона относится к иностранцам в целом, но предназначено для лиц, ищущих убежища, которые получили отрицательное решение. Браслет будут надевать не всем, кому отказала Миграционная служба, а лишь тем, по отношению к кому власти считают эту меру оправданной. В данный момент её применяют в отношении осужденных лиц.

В 2017 году в Финляндии недосчитались 5000 просителей убежища – власти не знали ничего о их местонахождении. В мае 2019-го Статистический центр страны подсчитал, что иностранцы совершают преступления чаще, чем коренное население.





