«Зенит» может досрочно «разойтись» с Клаудио Маркизио

Если восстановление итальянского полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио после рецидива травмы затянется, то петербургский клуб может досрочно разойтись с ним. Это подтвердил в интервью «Фонтанке» главный тренер Сергей Семак. Напомним, что у Маркизио еще год контракта с «Зенитом».

«Его приход — в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11 футболистов топовыми были 11. Не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой. Многие же ждали от него этого и в «Зените». Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего», – отметил Сергей Семак.

Но вариант с разрывом контракта возможен, подтвердил Семак.

«Если восстановление будет затягиваться, то будем обсуждать. Это спорт. Мое лично мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм», – сказал главный тренер.







Напомним, что бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» как свободный агент прошлым летом.

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