ПСК строит апарт-комплекс Start на Парнасе. Что это за район?

Новый апарт-комплекс Start от ГК «ПСК» на пр. Энгельса по соотношению числа апартаментов к срокам строительства — один из крупнейших в Петербурге. Но отличия не только в масштабе. Проект раскрывает потенциал Парнаса, района с богатой историей и перспективами.

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Имя и история места связаны с графским семейством Шуваловых, имевших обширные парголовские владения. Они были пожалованы выборгскому обер-коменданту Ивану Шувалову в 1726 году Екатериной I. Позднее Шуваловы поручили крепостным создать насыпной холм Парнас, чьё название позаимствовали из греческой мифологии. В дореволюционную пору здесь располагалась смотровая площадка, привлекавшая петербуржцев открывавшимися видам.

Любопытно, что ещё с графских времён здесь появились наёмное жилье. В XIX веке Шуваловы начали сдавать участки своего имения под дачи. В свою очередь, это привлекло в места знаменитых людей того времени: кто-то снимал дом, кто-то приезжал в гости. Даже Николай Гоголь жил на Поклонной горе. Есть версия, что один из персонажей «Мертвых душ» – помещик Манилов – был назван в честь деревни Заманиловки, которая находится неподалеку. Кстати, раньше Поклонную гору называли «Бугор», отсюда и современное название современного микрорайона, находящегося восточнее.

На развитие Парнаса повлияло и становление соседнего района Шувалово-Озерки. В 1880-е годы сюда провели линию конки, затем вымостили дорогу на саму гору и в начале ХХ века протянули телефон и электричество. Следом за благами цивилизации потянулась столичная публика. Кого-то интересовали концерты и спектакли, устраиваемые в местном театре и «музыкальном вокзале», кого-то – яхт-клуб и один из первых велосипедных кружков, кого-то рестораны, о которых вспоминал в стихах многократно приезжавший сюда Александр Блок. Среди столичных окрестностей Парнас стал одной из самых элитных локаций, привлекавших творческую интеллигенцию.

– Неподалёку существовала Ново-Парголовская колония-поселение немцев, занимавшихся преимущественно поставками сельхозпродукции дачникам в Шувалово и Озерки. По инициативе общины построили лютеранскую кирху и создали немецкое кладбище в районе пересечения нынешнего Выборгского шоссе и ул. Асафьева. К сожалению, объекты не сохранились до наших дней, – рассказывает краевед, основатель экскурсионного бюро «Ленинградская симфония» Арина Данилова.

Следов дачной жизни второй половины XIX-XX вв. действительно осталось немного. Непростой для отечественной истории XX век принес этой местности серьёзные перемены.

– В 1941 году немцы Ново-Парголовской колонии были высланы, поселение перестало существовать. В военное время в Большом дворце Шуваловского парка находился штаб Ленинградского фронта, а в гроте, устроенном в горе Парнас ещё в дореволюционную пору, разместился запасной узел связи командующего Ленинградским фронтом маршала Говорова, – рассказывает Арина Данилова. – После Великой Отечественной войны была построена железнодорожная станция Парнас, а в 1970-е к востоку от Шуваловского парка стала складываться промышленная зона, достигшая значительных размеров к девяностым годам.

Новейшую историю Парнаса можно вести, пожалуй, с 2006 года, когда здесь открылась станция метро и на смену индустриальным зданиям стали приходить жилые кварталы, социальная и рекреационная инфраструктура.

– Сегодня мы видим, что Парнас – перспективный район среди «молодых» активно застраивающихся территорий Петербурга, – отмечают специалисты ПСК. – Здесь торговые центры, магазины шаговой доступности, аптеки. А транспортная доступность одна из самых комфортных вопреки мнению об удалённости от центра. Рядом с апарт-комплексом Start станция метро «Парнас». Например, добраться до ст. «Горьковская» можно за 20 минут. Ещё быстрее – доехать на автобусе до двух крупнейших ТЦ севера Петербурга.

В ближайшие годы возле Парнаса планируется открыть две станции метро: «Парголово» и «Бугры». К моменту сдачи апарт-комплекса Start в эксплуатацию, в IV квартале 2021 года, здесь также должны появиться нескольких школ и больниц.

В дополнение к окружающей инфраструктуре, Strat предложит жителям более широкий набор услуг, по сравнению с ЖК: собственный детский сад, фитнес клуб с бассейном, SPA, ресторан и кафе, коворкинг, магазины и социально-бытовые услуги на первом этаже. Также будет доступна уборка в номерах, услуги прачечной и химчистка.

– Мы строим комплекс, который будет востребован среди молодых специалистов, переезжающих в Петербург, студентов и тех, кто, находится на стадии планирования покупки квартиры. Поэтому проектировали внутреннюю инфраструктуру под их нужды. В том числе, по этой причине мы установили комфортный порог входа: от 1,1 млн руб. на старте продаж, – отмечают в ПСК.

Уточнить наличие апартаментов, их стоимость и варианты покупки можно по телефону (812) 640 38 38.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/