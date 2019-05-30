Полиция поймала попутчика, который оставил водителя «Кашкая» у Ватермяг в трусах и без машины

Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на водителя автомобиля, которое произошло 29 мая во Всеволожском районе Ленобласти. Случайный попутчик оставил петербуржца без машины и одежды.

Около четырех часов утра на Токсовском шоссе у деревни Вартемяги молодой пассажир автомобиля Nissan Qashqai, применив к 35-летнему водителю физическую силу, отобрал у него машину. Мужчина обратился в полицию, рассказав, что случайного попутчика подобрал на Индустриальном проспекте, а по дороге в Токсово тот набросился на него и стал душить. Потерпевший потерял сознание, а очнувшись, не обнаружил ни транспортного средства, ни куртки со штанами.

Как сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе оперативно-разыскных мероприятий у дома 6 по шоссе Дорога жизни был задержан 20-летний местный житель. Его полностью изобличили в совершении разбоя.





