Сергей Семак: «Вероятность непродления контракта Анюкова как игрока сейчас очень высока»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» рассказал о будущем ветеранов петербургского клуба.

«Сейчас ведется работа по продлению соглашения с Жирковым еще на год. Юра еще в силах помочь команде, главное, чтоб у него не было рецидива травм. У Ивановича автоматическая пролонгация: он должен был сыграть определенное количество матчей, и он их сыграл. Форму к концу сезона набрал невероятную. Для меня это был сюрприз. Это было видно и по тренировкам: вообще последние занятия прошли в таком режиме, что мне никогда бы в голову не пришло, что эта команда доигрывает сезон», – рассказал Сергей Семак.

С Александром Анюковым же, по словам Семака, «ситуация сложнее».

«Вероятность непродления контракта как игрока сейчас очень высока. Контракт тренера сейчас обсуждают. Саша большой человек, он участвовал во всех чемпионствах в новейшей истории. Я сказал ему, что как тренер готов обсуждать любое его новое качество. У нас был предварительный разговор: что может быть приемлемо для него, что для нас. Главное, чтоб он был счастлив. Работы много», – сказал Сергей Семак.

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