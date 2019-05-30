Вслед за полицией на Салова пришел Смольный. Арендатор незаконных ангаров выразил несогласие со сносом с помощью пистолета

Вчерашние разбирательства с торговцами во Фрунзенском районе бурно продолжились утром.

После вчерашнего рейда полиции на рынке на улице Салова, туда же пришли сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга. 30 мая они приступили к сносу трех ангаров. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, принадлежащий городу участок в 8 тыс. кв. м незаконно заняло ООО «Анвир» (на данный момент компания прекратила деятельность).

Действия чиновников вызвали неудовольствие арендаторов. Один из них попытался угрожать пистолетом сотрудникам полиции, которые сопровождали ККИ. «Это мой оружие! Я не уберу», – заявил он, когда правоохранители пригласили его дать объяснения.

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Как пояснили в ККИ, уведомление о необходимости освободить участок пользователям выдавали еще в феврале, но они продолжили работу.

Внутри ангара чиновники обнаружили цех по производству лавашей и жилые модули.

Накануне, 29 мая, на улицу Салова также нанесла визит полиция Петербурга. Бойцы в амуниции оцепили огромную территорию. Располагающийся в этом месте рынок заинтересовал правоохранителей как место наибольшей концентрации выходцев с Кавказа и Средней Азии. А поводом стала резня в ночь на 20 мая, когда группа уроженцев Узбекистана не поделила сферы влияния с россиянами с Северного Кавказа. По данным «Фонтанки», новый глава петербургской полиции таким образом намерен склонить представителей диаспор к конструктивным переговорам.