«Как девушки разминаются». Фигуристки Медведева и Туктамышева показали зажигательный танец

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева опубликовала в своем Инстаграме видео совместной разминки с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой перед шоу Fantasy on Ice в Японии.

«Как девушки разминаются», – написала Медведева.







Отметим, что Медведеву и Туктамышеву в последнее время часто видят вместе. За время участия в шоу фигуристки сдружились и даже участвуют в нем с совместным номером. Напомним, что одно из выступлений прервало землетрясение.

Евгения Медведева в прошлом году из-за разногласий со своим тренером Этери Тутберидзе переехала в Канаду к местному специалисту Брайану Орсеру. Провалив большую часть сезона, всё-таки сумела выиграть бронзовую медаль чемпионата мира.

Елизавета Туктамышева занимается у петербургского специалиста Алексея Мишина. В минувшем сезоне выиграла бронзовую медаль командного чемпионата мира.