Последние месяцы скиталась вместе с сожителем. Петербурженка, бросившая семимесячную дочь, уже лишена прав на троих детей

Семимесячная девочка, найденная в частном доме на улице Бабушкина в Красном Селе, всё ещё находится под присмотром медиков. Ребёнок проходит профилактическое обследование. Об этом рассказали в аппарате детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой 30 мая.

Накануне сотрудники органов опеки оформили на девочку свидетельство о рождении, поскольку, кроме справки из роддома, никаких документов у неё не было.

У 20-летней матери младенца ещё трое детей, в отношении них её лишили прав в апреле этого года. Несовершеннолетние направлены в дом ребёнка.

До сентября 2017 года семья проживала в Приморском районе, состояла на учете как неблагополучная. Какое-то время с многодетной матерью жила старшая сестра, пытавшаяся помочь. Но положительной динамики добиться не удалось.







«Где и как жила мама с новорожденной дочерью в последние месяцы, информации нет. Большая вероятность, что она скиталась вместе с сожителем, который является отцом малышки», — отмечается на сайте омбудсмена.

Сама неблагополучная мама воспитывалась в многодетной семье с девятью братьями и сёстрами. Когда ей было 12, её мать едва не лишилась на неё родительских прав. Судебный процесс длился больше года, однако в итоге детей вернули домой.

Семимесячную девочку нашёл родственник собственника съемного жилья в Красном Селе, услышав детский плач 21 мая. Спустя девять дней родителей ребёнка задержали на севере Петербурга. Всё это время они не имели постоянного пристанища и ночевали где придётся. Их поступок следствие квалифицировало как покушение на убийство.