Путин внес в Госдуму закон о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с США. Возобновить соглашение сможет сам президент

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Карточка законопроекта появилась 30 мая на официальном портале опубликования нормативных актов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже уточнил «Интерфаксу», что «в течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения». В тексте документа указано, что он вступит в силу немедленно после официального опубликования. Решение о возобновлении договора может принять президент России.

Напомним, в марте Путин уже подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». Почему дополнительно понадобился законопроект, не уточняется.





