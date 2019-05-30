Путин внес в Госдуму закон о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с США. Возобновить соглашение сможет сам президент
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Карточка законопроекта появилась 30 мая на официальном портале опубликования нормативных актов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже уточнил «Интерфаксу», что «в течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения». В тексте документа указано, что он вступит в силу немедленно после официального опубликования. Решение о возобновлении договора может принять президент России.
Напомним, в марте Путин уже подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». Почему дополнительно понадобился законопроект, не уточняется.
Справка:
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.
ДРСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что связанные с ним обстоятельства ставят под угрозу «ее высшие интересы».
Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Так, в Пентагоне считают, что российская ракета 9М729 выходит за рамки соглашения и ее испытывали на дальность более 500 км. В российском Минобороны заявляют, что ракета пролетела только 480 км. Россия, в свою очередь, обвиняет США в испытании беспилотников, схожих по характеристикам с запрещенными по договору ракетами.