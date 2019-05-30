Жители Екатеринбурга внесли более девяти тысяч предложений, где строить кафедральный храм

Более девяти тысяч предложений горожан о том, где построить кафедральный собор в Екатеринбурге, собрала мэрия столицы Урала.

О завершении опроса, длившегося 10 дней, заявила утром 30 мая администрация Екатеринбурга. На 11.00 по местному времени (09.00 МСК) зарегистрирована 9241 заявка, есть еще необработанные, так что окончательное количество предложений назовут чуть позже.

Ранее изучить мнение местных жителей призвал президент Владимир Путин — в разгар противостояния активистов и защитников будущего храма.

По результатам опроса ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев выступают против строительства храма в сквере у Драмтеатра, в связи с чем местные власти решили перенести стройку в другое место, но пока не определили, какое.







Напомним, решение построить на деньги бизнеса храм святой великомученицы Екатерины в столице Урала (не на историческом месте) вызвало острый конфликт в городе. За несколько дней уличного протеста было задержано около 100 человек, почти каждый третий оказался под административным арестом. Против строительства храма выступают в основном оппозиционеры. К ним присоединились деятели культуры: Сергей Шнуров, Иван Ургант, Монеточка, рэпер Оксимирон. За стройку высказались лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, хоккеист Павел Дацюк, рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Открыть кафедральный собор планировали к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.