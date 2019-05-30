ВЦИОМ: Россияне стали больше пить. На еду многим не хватает

В России стало на 7% меньше людей, которые вовсе не пьют спиртного. Об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ, опубликованные 30 мая.

В прошлом году о том, что совсем не употребляют алкоголь, говорили 40% россиян. В 2019-м таких сограждан стало меньше: всего 33%. Таким образом, время от времени выпивают 67% россиян.

«Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев – не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин – 27% (против 10% среди женщин), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 35-44-летних (25%)», – пишет ВЦИОМ.

Правда, социологи не уточняют, какова доля тех, кто употребляет спиртное значительно чаще. Число курильщиков при этом за последние годы не меняется: так же, как в 2018-м, 29% населения.

За здоровым питанием следят 59% россиян, однако стало больше тех, кому на это не хватает денег. Не может «следить за своим рационом ввиду нехватки денежных средств» 19% россиян (против 14% год назад). И только каждый пятый (21%) уверяет, что ест все, что захочет, поскольку «чувствует себя совершенно здоровым».





