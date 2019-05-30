Задымился из-за электрической дуги. В VR рассказали о происшествии в «Аллегро»

Скоростной поезд «Аллегро» №787 из-за задымления прибыл 29 мая из Петербурга в Хельсинки с 15-минутным опозданием.

В пресс-службе VR «Фонтанке» 30 мая рассказали, что на территории России на крыше вагона загорелась электрика. «Внутри поезда не было ни пожара, ни дыма. Произошло небольшое возгорание электрики. Токоприёмник ударил по крыше и возникла электрическая дуга», – заявил представитель перевозчика. О задымлении в вагоне ранее сообщил читатель «Фонтанки».

Пресс-служба РЖД о деталях происшествия не осведомлена. Как уточнила представитель РЖД, поезд «был остановлен в 20:49 на станции Белоостров по техническим причинам», а «после проверки бортового оборудования был отправлен далее по маршруту с опозданием на 28 минут».

После прибытия в Хельсинки «Аллегро» ушёл в депо на проверку.





