Белорусский «Юнисон» не будет отказываться от покупки завода GM в Петербурге

Белорусский автоконцерн «Юнисон» не будет отказываться от покупки завода General Motors в Петербурге. Об этом сообщил «Фонтанке» представитель компании 30 мая. «Сделка с GM закрывается в июне, с июля начнется расконсервация завода», – заявил он.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что Смольный не будет подписывать соглашение с «Юнисон» по перезапуску завода General Motors на Петербургском международном экономическом форуме. Как пояснил чиновник, компания так и не закрыла сделку с американским владельцем площадки, а экономическая модель инвестора вызывает у властей Северной столицы серьезные сомнения. В частности, чиновники настаивают на подписании специнвестконтракта с Минпромторгом, но считают маловероятным, что компания в этом преуспеет.

Представитель «Юнисон» подтвердил, что соглашение с Петербургом на инвестфоруме подписываться не будет, поскольку компания не успевает закрыть сделку по покупке мощностей. Документы на заключение СПИК с Минпромторгом будут поданы после того, как концерн получит одобрение по финансированию от банка. Также компания ведёт переговоры о сотрудничестве с петербургскими производителями комплектующих.

«Юнисон» собирается производить в Петербурге грузовые и легковые электромобили, а также газомоторные машины и автобусы. Но конкретные бренды и модели компания не называет.





