Оскар Ренкель в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас

1 июня в 18.00 встречаем модное лето в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас. На этот раз, в ежемесячном проекте «Модные субботы» (0+) выступит сооснователь маркетингового агентства Badmamas, художник и медийная личность Оскар Ренкель, а также команда дизайнеров ИКЕА: Екатерина Фёдорова и Кэтино Мукбаниани.

Пятая серия бесплатных лекций и паблик-токов, посвящённых моде и скандинавскому образу жизни, пройдет в первый день лета в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас. Главным спикером июньской встречи станет соучредитель Badmamas agency, художник и лидер мнений – Оскар Ренкель. Яркий представитель светской жизни Москвы и Петербурга расскажет о том, что скрывается за понятием «бренд с человеческим лицом», и как инфлюенсеры изменили модную индустрию.

Фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Оскар Ренкель

Сразу после этого дизайнеры ИКЕА прочитают лекцию о феномене шведского мебельного гиганта, который прославился благодаря «демократичному дизайну». Хороший дизайн по мнению компании, – это дизайн, в котором сочетаются форма, функциональность, качество, экологичность и низкая цена.

В рамках проекта «Модные субботы» каждую первую субботу месяца гости МЕГИ Парнас могут бесплатно побывать на лекциях и паблик-токах от экспертов моды и познакомиться со скандинавскими традициями.

На прошедших мероприятиях культурно-образовательного клуба перед гостями уже выступили такие известные спикеры, как имиджмейкер Анастасия Ножина, fashion-блогер Катя Рок, основатель школы стилистов Self made Studio Оля Слово, дизайнер модного бренда NEDRE Нелли Недре, преподаватель московской «Британки» Игорь Комов, дизайнеры интерьеров IKEA Арина Зайцева и Анастасия Агенорова-Папуловская.

Для всех постоянных посетителей проекта «Модные субботы» работает система лояльности, которая позволяет стать амбассадором скандинавского стиля жизни. В рамках каждой лекции МЕГА Парнас дарит стильные подарки с символикой проекта.

C помощью культурно-образовательного формата МЕГА Парнас осуществляет не только просветительские функции, но и создает место встреч для людей со схожими взглядами.

Справка:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru