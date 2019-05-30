В центре Улан-Удэ сдуло батут с детьми, пострадали пятеро

Надувной батут перевернулся вместе с прыгавшими на нём детьми в Бурятии. В больницу доставлены пятеро, трое получили серьёзные травмы.

Как сообщает местный портал infpol.ru, ЧП произошло в Улан-Удэ, рядом с Домом торговли, около часа дня 30 мая. По словам очевидцев, батут вместе с детьми перевернуло и едва не вынесло на проезжую часть. Причиной случившегося в полиции назвали порыв ветра. Представитель фирмы «Восток-сервис», которой принадлежит аттракцион, заверяет, что тот был закреплён.

В Детскую клиническую больницу с различными травмами доставили пятерых пострадавших в возрасте от четырёх до шести лет. Состояние троих врачи оценивают как тяжёлое, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав Бурятии. 25 мая идентичный случай произошёл в Казахстане. Не устоявший перед ветром батут убил 11-летнего ребёнка.





