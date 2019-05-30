Выплаты из НПФ предложили делать по старому пенсионному возрасту. Госдума рассмотрит новый закон

Получить выплаты по прежнему пенсионному возрасту смогут клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заключившие договор в 2019 году. Об этом 30 мая сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По данным издания, соответствующий законопроект внесут в парламент до конца мая. В случае принятия предложения, на которое пока нет положительных заключений ЦБ и правительства, право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.

Проект закона предусматривает возможность самостоятельного установления возраста в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Но не выше нового (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). Документ сохраняет возможность получения негосударственных пенсий раньше 55 и 60 лет для определенных категорий лиц, которые имеют такое право и по общим правилам.

Предлагаемые нормы будут распространяться на договоры НПО, заключенные с 1 января 2019 года.







Закон о постепенном повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин президент России Владимир Путин подписал в октябре 2018 года.

В середине мая 2019 года стало известно, что по итогам 2018 года значительная часть негосударственных пенсионных фондов ушла в минус. Средний счет каждого клиента негосударственного пенсионного фонда за 12 месяцев сократился на 1200 рублей – до 67 972 рублей. Еще в 2016 году он составлял 70 тысяч.

В марте 2019 года Правительство РФ обещало рост пенсий «до 20% от зарплаты» благодаря закону об индивидуальном капитале. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда.

Тогда же Госдума приняла закон об индексации пенсий россиян сверх уровня прожиточного минимума. 1 апреля закон подписал Владимир Путин.