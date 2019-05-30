«Аэробус» «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за проблем с системой пожаротушения.

«По уточненным данным (сначала сообщалось, что это «Сухой Суперджет». – Прим. ред.), самолет А320 в Шереметьево совершил аварийную посадку. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн», – сообщили 30 мая ТАСС в экстренных службах Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что в аэропорт направлены подразделения МЧС.

По данным агентства «Интерфакс», речь идет о вылетевшем в Грозный рейсе Airbus A-320. Командир судна принял решение вернуться из-за неисправности системы пожаротушения.

Судя по сервису Flightradar, речь идет о рейсе «Аэрофлота» SU1498, который вылетел из столицы в 8.05, но затем вернулся.





