Поиски шли девять дней. Задержаны отец и мать семимесячной девочки, брошенной в Красном Селе

Родителей младенца, оставленного в пустой квартире в Красносельском районе Петербурга, задержали в ночь на 30 мая. Об этом сообщили в городском главном управлении Следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 20-летней матери и 29-летнего отца. Ранее дело переквалифицировали с оставления в опасности на более тяжкую статью «Покушение на убийство».

Как добавили в ГУ МВД России, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска родители девочки были задержаны в подъезде дома по улице Вербной, где они обитали и переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Семимесячную девочку 21 мая нашёл родственник собственника помещения в Красном Селе, услышав детский плач. Девочку отправили в медицинское учреждение.





