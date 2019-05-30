Задержан замначальника волосовской полиции. Новый начальник УСБ Васильев заметил у него коммерцию на перевозках

Замначальника отдела полиции по Волосовскому району задержали за участие в коммерческой деятельности компании-перевозчика. Он просил знакомых в ГИБДД без волокиты зарегистрировать машины, подчинённых – проверять номера агрегатов и возил на служебной машине запчасти, считают в службе собственной безопасности полицейского главка и Следственном комитете Ленобласти.

Как 30 мая стало известно 47news, накануне задержан замначальника ОМВД по Волосовскому району Пётр Кириллов. Следственный комитет Ленобласти вменяет ему «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Уголовное дело по 289 статье УК РФ возбудили 3 мая.

По версии следствия, Кириллов, лично и через доверенных лиц, участвовал в управлении коммерческим предприятием, предоставляющем услуги грузоперевозок и лесозаготовок. Сотрудника также подозревают в том, что он давал указания не привлекать к ответственности водителей машин, оформленных на подконтрольную компанию. В то же время, по версии СК, Кириллов давал указания о проведении проверок компаний-конкурентов.

Помимо этого, полицейский якобы вёл переговоры с контрагентами о заключении договоров, координировал действия водителей, контролировал логистику и оплату, а также искал автозапчасти и покрышки, которые перевозил в служебное время на служебном «УАЗ-Патриоте». Следствие также полагает, что при приобретении новых машин Кириллов пользовался базами данных МВД для проверки номерных агрегатов и связями в ГИБДД для оперативной регистрации приобретенного транспорта.







Отметим, что задержание Кириллова – это первый выход на авансцену нового начальника Управления собственной безопасности полицейского главка Алексея Васильева, переведенного из Москвы. Заметим также, что новый начальник главка Роман Плугин как сотрудник вырос именно из структур собственной безопасности МВД.

Что касается Кириллова, то ему 45 лет, родился в Волосовском районе, а в органах с 1994 года. В должности замначальника ОМВД с 2012 года.

Полицейский задержан на двое суток. В ближайшее время следствие примет решение, выходить ли с ходатайством о его аресте.