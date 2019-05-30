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Происшествия
30.05.2019 10:14
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Лжесантехники «разводили» пенсионеров на услуги втридорога. Обыски прошли в Москве и Петербурге

Группа лжесантехников, навязывавших россиянам услуги, кратно превышающие реальную стоимость, задержана после обысков в четырех регионах России. Оперативные мероприятия проходили в том числе в Петербурге. 

О задержании свыше 60 человек 30 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Обыски проходили в Москве, Петербурге, Московской и Тверской областях. Сотрудники экономической полиции побывали в офисах, call-центрах и бухгалтериях, находящихся в арендованных помещениях в бизнес-центрах. Организаторами видят троих, остальные — водители, менеджеры и сантехники, предлагавшие в основном одиноким пожилым людям и инвалидам поменять трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации в квартирах. 

/мвд.рф/

«Используя методы психологического воздействия, они входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости», – отметили в МВД.



Жертв искали, обходя квартиры. Потом заключали фиктивные договоры и получали деньги. Происходящее зачастую снимали на камеру мобильного телефона. Если у клиентов не было дома наличных, их довозили до банкомата. 

«По большому счету, это развод», – признался оперативникам на камеру один из задержанных. 

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным ведомства, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек. 

 

 

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