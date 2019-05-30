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Происшествия
30.05.2019 10:07
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В уголовном деле о взрыве в Можайке появился обвиняемый. По версии следствия, к закладке бомбы подтолкнул квартирный вопрос

Гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии, бывшего сапера Рифата Закирова. После апрельского взрыва в учебном корпусе ему предъявлено обвинение в хищении взрывчатки с использованием служебного положения, а также ее незаконной перевозке и хранении (ч. 3 ст. 226 и ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).

Как пишет «Коммерсант» 30 мая, по версии следствия, офицер инженерных войск Закиров, прошедший в качестве командира разных саперных подразделений обе чеченские кампании и другие горячие точки, сумел выплавить и припрятать некоторое количество тротила из обезвреженных им же самодельных фугасов боевиков. Позже собрал из этих компонентов управляемую бомбу.

Причиной поступка следователи называют квартирный вопрос. Закиров в течение последних лет в судах отстаивал своё право на приватизацию второй служебной квартиры в Петербурге, выделенной ему министерством обороны. Проблемы с жильем описаны в решении Ленинградского военного окружного суда, который в марте прошлого года подтвердил потерю права на первую  квартиру в связи с тем, что предоставленную ему ранее «двушку» приватизировала семья племянницы. 

Источник издания не исключает, что полковник планировал не взорвать, а, наоборот, обнаружить и публично обезвредить собственную бомбу. 



Ранее супруга преподавателя Светлана Закирова рассказала, что её муж попал под следственный прессинг: военнослужащему якобы предложили взять на себя вину во взрыве 2 апреля. Вскоре после этого громкого заявления профиль самого преподавателя в соцсетях был удалён, а его супруга закрыла свой аккаунт и установила запрет на возможность написать ей сообщение.

В результате взрыва в учебном корпусе Можайки на Ждановской улице в Петербурге пострадали четверо преподавателей. Министерство обороны сообщило о детонации «неустановленного безоболочного предмета». Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

 

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