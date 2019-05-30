Правительство России выделит доплаты к пенсиям. В бюджет заложат более четырех миллиардов рублей

В российский бюджет хотят дополнительно заложить более четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсиям. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

На госпрограмму «Социальная поддержка граждан» хотят дополнительно выделить 4,765 миллиарда рублей. В результате общий объем средств составит 1,38 триллиона рублей.

На увеличение региональной социальной доплаты предлагается направить 4,3 миллиарда рублей, на выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД — 362 миллиона рублей, на выдачу субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан» — 70 миллионов рублей, на оплату пенсионерам Федеральной таможенной службы проезда в санаторно-курортные учреждения и обратно — 42,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что социальные доплаты пенсионерам пересчитают, чтобы поднять пенсии выше прожиточного минимума. Теперь в России будет устанавливаться социальная доплата, приравненная к размеру прожиточного минимума, а уже потом — сама пенсия.





