Полиция задержала приятеля девушки, чьё изуродованное тело нашли в Ломоносове

Сотрудники полиции нашли предполагаемого убийцу женщины в Петродворцом районе Петербурга. Смерти предшествовали посиделки с алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке» 30 мая, накануне в Ломоносове по подозрению в убийстве был задержал 27-летний безработный. Как полагает следствие, мужчина отдыхал вместе с приятельницей, выпитый алкоголь не позволил сдержать агрессию, в разговор вмешался нож.

Задержанный уже хорошо знаком с некоторыми статьями Уголовного кодекса. С середины февраля он находится под подпиской о невыезде по делу о разбое. Ранее был осуждён за грабёж и покушение на производство и продажу наркотиков.

Избитую и изрезанную девушку нашли в Ломоносове в ночь на 29 мая. Из одежды на погибшей 32-летней были только футболка, рубашка и куртка. Остальные предметы гардероба валялись рядом в кустах.





