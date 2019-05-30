Глава Минфина предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны. Об этом 30 мая заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов

В настоящее время ставки НДФЛ для граждан России и иностранцев отличаются: если первые платят 13% подоходного налога, то вторые — 30%.

«Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную ставке для россиян», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что правительство не намерено менять ставку НДФЛ для россиян. В Минфине этот налог называют самым стабильным и собираемым.





