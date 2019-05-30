Как ЗСД Фест ограничит движение по Западному скоростному диаметру

Уже в эту субботу, 1 июня, в Петербурге состоится второй ЗСД Фест, который даст возможность велосипедистам и бегунам побывать на самой эффектной магистрали города. Для мероприятия Центральную часть Западного скоростного диаметра от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки временно закроют для автомобильного транспорта.

График перекрытия участка ЗСД:

С 15:00 1 июня до 1:00 2 июня будет полностью закрыто движение на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении.

Движение в северном направлении будет осуществляется как обычно.

Съехать с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» можно будет только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

Перекрытие заездов на ЗСД:







С 14:30 1 июня до 1:00 2 июня будет закрыт заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

С 15:00 1 июня до 1:00 2 июня закроют заезд на ЗСД в южном направлении с набережной Екатерингофки.

Перекрытие съездов с ЗСД на южном и северном направлениях:

С 15:00 до 1:00 закрыт съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в южном направлении.

С 21:10 1 июня до 1:00 2 июня для безопасности велосипедистов будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший доступный съезд – на набережной Макарова.

Фестиваль ЗСД – это шанс насладиться видами города, залива, стадиона, Лахта Центра с необычного ракурса.

«Уникальное мероприятие в области спорта и ЗОЖ, которое пройдет на высоте от -11 м до +64 м над уровнем моря!» – прокомментировал главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.

Уже к утру 28 мая число зарегистрировавшихся на фестиваль участников приблизилось к 10 000 человек. По многочисленным просьбам регистрация на забег была продлена до 30 мая, так что сегодня последний день. Всю информацию про второй ЗСД Фест вы найдете здесь.

До 31 мая участники могут получить свой стартовый номер в ТК «Невский центр» (Невский проспект, 114-116) и принять участие в розыгрыше призов. Кроме номера с крепежом в стартовый пакет забега входят медаль и футболка, метка хронометража, вода и еда в пунктах питания, возможность воспользоваться камерой хранения и раздевалкой. Выдача стартовых пакетов 1 июня будет осуществляться с 14:00 до 16:30 в стартовом городке у гипермаркета О'КЕЙ.

Для гостей мероприятия будет организована фестивальная зона, где пройдут лекции и мастер-классы от профессиональных спортсменов, концерты и развлечения для детей. Хедлайнер концерта – петербургский джазовый музыкант, вокалист и трубач Вова Чё Морале. В этом году Фестиваль ЗСД поддержали: журналист Виктор Набутов, издатель и продюсер Борис Пиотровский, а также телеведущий, спортсмен Андрей Бочаров, которые примут участие в забеге.

Напомним, что