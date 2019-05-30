Иностранцам ограничили право служить в армии России по контракту

Иностранные граждане смогут служить в армии России только один раз. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 мая.

Ранее иностранцы не имели ограничений на военную службу в стране. После истечения сроков одного контракта они могли сразу же заключить новый. Новый закон такую возможность солдатам, матросам, сержантам, старшинам и спасателям предоставляет только после получения гражданства России.

Иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, находящиеся в России на законных основаниях, получили право службы в армии по контракту в 2003 году. С 2015 года иностранцам-контрактникам разрешили участвовать в боевых операциях.

По данным СМИ, число контрактников в России выросло вдвое с 2012 года. Сейчас в российской армии их более 390 тысяч человек.





