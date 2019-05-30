В Израиле впервые в истории состоятся повторные парламентские выборы

Парламент Израиля в ночь на 30 мая проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов. Это решение поддержали 74 депутата, 45 парламентариев голосовали против.

Как сообщает «Медуза», в полночь истек официальный срок формирования парламентской коалиции по итогам выборов 9 апреля. К этому сроку партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не смогла договориться о сотрудничестве с партией «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны страны Авигдора Либермана. Чтобы не дать президенту Израиля возможности сформировать правительство без партии премьера, «Ликуд» инициировала голосование о роспуске Кнессета.

Таким образом, в Израиле состоятся первые в истории повторные парламентские выборы. Они пройдут 17 сентября 2019 года.





