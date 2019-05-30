На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Военный вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области Украины. На борту находились 4 члена экипажа, выжить никому не удалось.

О крушении стало известно 30 мая из сообщения Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. По предварительной информации, Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет, с ним была потеряна связь. Позже поступила информация, что машина разбилась возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. На борту находились четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации.

Причины авиакатастрофы неизвестны. На место выехала комиссия министерства обороны Украины, Генштаба и командования Сухопутных войск.





